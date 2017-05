Rosángela Espinoza le recuerda todo su pasado a Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia hizo estallar a Rosángela Espinoza tras su presentación en el programa “En boca de todos”. Resulta que la ‘reina del totó’ aseguró que la ‘chica selfie’ gana pantallas y factura hablando de ella. Pero eso no es todo, también minimizó su talento en la pista de baile.

Rosángela Espinoza no se quedó callada y le recordó a Yahaira Plasencia todo su polémico pasado con Jefferson Farfán. “Está pisando huevos, piensa que es la única bailarina. No me considero ni mejor o peor que nadie (…) ¿Qué sí? No sabía que ella es la reina Yahaira. Necesita de estas cosas porque no está trabajando en ningún programa. No necesito estar en polémicas con otras personas. A mí no me conocen por ser la novia de un futbolista ni nada o por haber hecho otras cosas feas”, dijo la ‘chica selfie’.

Asimismo, Rosángela Espinoza aseguró que Yahaira Plasencia hizo un complot para eliminarla de “El Gran Show”. “Esto es demasiado. Hay personas que no lo superan y les fastidia el hecho que gané con bastante esfuerzo. Ella fue eliminada en una sentencia por mí. Le gané en votos. Fui a sentencia porque su bailarín y ella hicieron trampa. Hubo un complot para que me retiraran de la competencia”, finalizó la modelo.