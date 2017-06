Rosángela Espinoza le hace desaire a Alexandra Hörler tras incomodarse con sus preguntas

Rosángela Espinoza en un enlace en vivo para el programa ‘En boca de todos’, en donde buscaba aclarar que no tuvo nada con el futbolista Carlos Zambrano, terminó haciéndole un desaire a Alexandra Hörler.

Alexandra Hörler le cuestionó a la “chica selfie” que nunca dejó en claro si salía o no con el futbolista, por el contrario, jugaba con el tema. Rosángela Espinoza se incomodó y le dijo que no quería hablar con ella y que prefería que Maju Mantilla le hiciera las preguntas.

“Bueno, Alexandra, tú sabes que yo no soy amiga tuya y tú tampoco lo eres. Entonces, siempre me vas a atacar. No hay ningún problema, prefiero hablar con Maju Mantilla”, dijo Espinoza a la periodista.

Maju Mantilla le aclaró a la “guerrera” que le estaban haciendo las preguntas con total respeto, tratando de calmarla.

“No Rosángela, aquí todos te estamos haciendo las preguntas con total respeto, es nuestro trabajo por eso te hacemos las preguntas. No te molestes”, sentenció la conductora.