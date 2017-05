Rosángela Espinoza jura que Carlos Zambrano quiso conocerla estando casado

Rosángela Espinoza aseguró que el futbolista Carlos Zambrano tuvo la intención de conocerla estando casado, incluso lo culpó de todo el escándalo que están protagonizando ambos.

“La verdad es que si te enseño el Whatsapp vas a ver cual es la situación verdadera. No solo Carlos quiso conocerme, también hay otra persona que quiso conocerme. Yo no tengo la intención de conocer a alguno de ellos y tampoco creo que ellos la tengan conmigo y la verdad es que no me interesa porque estoy tranquila”, señaló Rosángela Espinoza.

Asimismo, la ‘chica selfie’ aseguró que el futbolista nunca le dijo que estaba casado. “Hay que dejar las cosas claras, tú querías conocerme y otra cosa es que no dijiste la verdad en su momento, estabas soltero o estabas comprometido, no sé yo, no lo dijiste o mentiste. Lo importante es que nunca nos conocimos”, agregó.

Por último, Rosángela Espinoza culpó a Carlos Zambrano de todo el escándalo. “Creo que aquí hay un culpable y es la persona que tenía la intención de conocerme”, finalizó la modelo.