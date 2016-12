Rosángela Espinoza hace inesperada revelación sobre romance que tuvo con Carloncho

Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores tras hacer una gran revelación en el programa de la ‘Chola Chabuca’ luego que le preguntaran si existía alguna posibilidad de que retome su relación con Carloncho.

“Estoy soltera porque yo así lo decidí, yo terminé con él. Si fue una buena o mala experiencia, lo dejo ahí, sé que es una maravillosa persona. Pero ahí no más quedó y le deseo lo mejor”, confesó Rosángela Espinoza.

Asimismo, la modelo se refirió a la especulaciones sobre un posible romance entre ella y el bailarín Lucas Piro. “Él solo fue mi pareja de baile”, fue la corta respuesta de la ‘chica selfie’.

Por otro lado, Rosángela Espinoza señaló que está más feliz que nunca puesto que cumplió uno de sus sueños tras ganar “El Gran Show”. “Hubo un momento muy complicado, sentía que ahí quedaba, terrible, fue en el versus con Leslie Shaw. Tomé conciencia de que cualquier cosa me podía suceder. En ese tiempo me dijeron que no iba a durar, que la primera o segunda semana me iban a eliminar. Eso me chocó, pero demostré que no”, finalizó.