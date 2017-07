Rosángela Espinoza encara a Carloncho por su actitud y él reacciona así

Rosángela Espinoza ha vivido días realmente incómodos luego de su reencuentro con Carloncho, quien fuera su pareja. En el detrás de cámaras, la ‘chica selfie intentó aclarar algunos puntos con el locutor radial, pero este no se lo permitió.

“¿Tienes algún problema conmigo que siempre me estás atacando?”, le preguntó Rosángela a Carloncho frente a las cámaras de América Espectáculos, pero este prefirió darse media vuelta y terminar con la entrevista.

Pero Carloncho sí tenía algo que decir y lo hizo para Domingo al Día, donde generó polémica al afirmar que “para comportarse como un caballero se necesita una dama”. No obstante Rosángela prefirió no responderle.

“No voy a responder porque quiero dejarlo ahí. Hay muchas personas que me acusan de seguir el juego para beneficiarme. Si no me suma, quiero dejarlo ahí”, dijo Rosángela Espinoza sobre su accidentado reencuentro con Carloncho.

“Yo no le hago daño a nadie y tampoco quiero que me ataquen. No incomodo a otras personas, no es mi estilo. Trato de superarme poco a poco. Eso sí, no voy a dejar que otras personas quieran opacar los buenos momentos que vivo”, añadió.