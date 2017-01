Rosángela Espinoza destruye a Carloncho y Lucas Piro con este mensaje

¡Indignada! Así se mostró Rosángela Espinoza al salir del Juzgado de Paz en Surco, donde brindó sus declaraciones como testigo por la denuncia que su bailarín Lucas Piro entabló a su expareja Carloncho. ¿Qué pasó? De acuerdo con la ‘chica selfie’, el locutor radial y su pareja de baile tuvieron una actitud rara.

“Subí y encontré otro panorama, pero ya se darán cuenta después. (Carloncho y Lucas) estaban de lo más normal riéndose, como si no hubiera pasado nada. He sido utilizada”, señaló Rosángela Espinoza al diario “Trome”.

“Estamos en el 2017. Estoy soltera, voy a seguir estudiando y no le hago daño a nadie”, agregó Rosángela Espinoza, quien hasta el momento no ha revelado qué proyectos tiene para este año; sin embargo, todo indicaría a que la modelo se dedicaría al baile.

Por otro lado, Lucas Piro señaló que concilió con Carloncho pero dejó en claro que no recibió ni un centavo como indemnización. “El perdón existe, no quise nada a cambio, solo deseo estar tranquilo. Espero no haberme equivocado en conciliar”, dijo el bailarín.