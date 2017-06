Rodrigo González se burla en Facebook del nuevo look de Yahaira Plasencia

Fiel a su estilo, Rodrigo González no tuvo piedad al comentar sobre el nuevo look de Yahaira Plasencia. A través de su cuenta de Facebook, el conductor de Amor, amor, amor, le mandó un tremendo “misil” a la reina del totó.

Como se sabe, Yahaira es el nuevo jale de Esto es Guerra y para sorpresas de mucho, incluso para la misma Rosángela Espinoza, la salsera forma parte de este reality.

“Me dijeron que estaba Yahaira en EEG pero cuando cambié de canal me encontré con Rossy War. No me engañen por favor que estoy viendo Netflix”, expresó el presentador de Latina en la conocida red social.

Yahaira Plasencia se convirtió en la más grande ‘bomba’ de Esto es Guerra, que este miércoles inició una nueva temporada, y todas las miradas apuntaron a Rosángela Espinoza.