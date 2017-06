"Peluchín" recuerda el oscuro pasado de "Tomate" Barraza con Aixa Serapión

Los dimes y diretes entre Carlos Tomate Barraza y Rodrigo González Peluchín continúan y esta vez el conductor de ‘Amor, amor, amor’ le recordó el pasado del panelista de ‘Especttáculos’ con la modelo Aixa Serapión.

“A mí no me gusta hablar con indirectas y si digo las cosas las digo con nombre Carlos ‘Tomate’ Barraza y digo lo que me pareció tu episodio con Aixa Serapión, con quien te metiste cuando estabas con tu mujer”, sentenció Peluchín.

“No es mi culpa que tú prometas algo en cámaras y luego vayas donde ‘La Guillén’ (Lady Guillén) a contar tus tragedias. Entonces si me lo ponen en la pauta yo lo comento y eso no se trata de falta de compañerismo, esto se llama libertad de opinión”, agregó el conductor.