Rodrigo González dejó en ridículo a Mario Hart con esta imagen

Rodrigo González no oculta que Mario Hart no le cae nada bien, y esta vez no ha perdido la oportunidad para poner en ridículo al guerrero. El conductor de televisión colgó un fotomontaje donde se ve la cara del piloto de carros en el cuerpo de Alejandra Baigorria.

“Te amo en secreto”, fue el mensaje que agregó a esta publicación, logrando innumerables likes y comentarios donde le celebran la broma.

Aquí vemos a un supuesto Mario Hart versión femenina y a un fortachón Rodrigo González, bien abrazados. ¿Le gustará esta bromita al chico reality?

Cabe recordar que Mario Hart se ganó el odio del animador tras indicar que no necesita de la prensa para salir adelante.

