¿Roberto Martínez le fue infiel a madre de su hijo?

Luego de que la revista Magaly TeVe difundiera fotos comprometedoras de Roberto Martínez junto a con la modelo trujillana Fabiola Mantilla de 23 años. El excapitán de Universitario de Deportes decidió aclarar que nunca le fue infiel a Maricielo Castañeda, madre de su hijo Joaquín.

“Con ella mantenemos una súper buena relación. Quizás no será al cien por ciento como antes, pero mantenemos una relación de mucho respeto y cariño”, aclaró Martínez al programa Espectáculos de Latina.

Martínez agregó que no descuidará a su hijo Joaquín: “Yo estoy seguro y convencido de que no me verán con una demanda de alimentos, maltrato o por abandono a mi hijo. Para mí, un hijo es lo más importante del mundo”.