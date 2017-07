Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “me partiste el corazón”

Roberto Martínez llegó a la pista de baile de El Gran Show acompañado de los exfutbolistas Luis Cuto Guadalupe, Mario “Kanko” Rodríguez, Alex Magallanes y Julio “Coyote”.

Y es así como Gisela Valcárcel y el exjugador de Universitario se reencontraron, la conductora agradeció la visita de los ex futbolistas y bromeó con su exesposo sobre la soltería que ambos ostentan actualmente.

Lo que causó la risa de todo el público presente fue que, Roberto Martínez bromeó con la animadora sobre las declaraciones que esta diera hace unos meses cuando dijo que lo que sintió por él fue enamoramiento, pero no amor.

“Me partiste el corazón, en verdad”, le dijo el ex futbolista a Gisela. A lo que la popular “señito” respondió: “Lo dije, pues, lo dije, pude haber fallado alguna vez. ¿Tú no me has fallado alguna vez?”.