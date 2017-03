Roberto Martínez: esto dijo sobre rumores de supuesto romance con Belén Estévez

¡Rompió su silencio! El excapitán de Universitario Deportes, Roberto Martínez, habló sobre los rumores de un posible romance con la argentina Belén Estevéz, los que se desataron luego que difundieron imágenes donde los vemos paseando en un centro comercial.

La expareja de Gisela Valcárcel negó que tenga un romance con la bailarina y sostuvo que son amigos desde hace ya varios años. “Belén es mi amiga desde hace mucho tiempo, salimos a tomas un café a conversar como cosa normal. Ahora ya no puedo salir porque me involucran. Ayer nos reíamos justo de eso, pero no nada que ver, somos patas”, dijo el deportista en comunicación telefónica con América Espectáculos.

Roberto Martínez contó que tras la difusión de las imágenes se vio en la necesidad de llamar a su expareja, Fabiola Mantilla, la trujillana de 23 años, con quien recientemente terminó su relación.

“No para darle explicaciones sino para comentarle lo que había pasado porque tampoco se ve bien que hayamos terminado y que inmódicamente me vinculen con otra persona. Yo a Fabiola la quiero muchísimo. He tratado de quedar lo mejor posible y así es”, sostuvo.

Martínez también habló de lo feliz que lo hace su hijo. “Estoy contentísimo con mi hijo que es mi gran amor. Joaquín me llena absolutamente en todos los sentidos, le he bajado las canciones infantiles y se me ha quedado privado. Yo paso los días compartiendo con él”,

El excapitán de Universitario Deportes, Roberto Martínez, habló sobre los rumores de un posible romance con la argentina Belén Estevéz (Foto: USI )

