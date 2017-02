Ricky Tosso: Stefano pone en su sitio a Phillips Butters por este comentario sobre su padre

Stefano Tosso, hijo del recordado actor Ricky Tosso se mostró muy indignado por los últimos comentarios que hizo el periodista Phillips Butters sobre su padre. El también actor, utilizó sus redes sociales para aclarar la información que ha estado revelando el conductor de radio.

“El otro día escuche con indignacíon y enojo al sr Phillip Butters decir en su programa en Radio Capital 96.7FM , a raiz de que se hablaba de homenajes póstumos, que mi padre, “Ricky Tosso quien trabajó toda su vida no tuvo para pagar ni su sepelio” (hecho que no me resulta ofensivo en sí porque a miles de personas honestas y trabajadoras les puede suceder) pero en este caso en particular no es así. Le cuento sr Butters que está usted, una vez más, muy desinformado, pues mi padre además de ser el mejor papá, excelente amigo y gran artista era un hombre organizado en sus asuntos”, escribió.

Asimismo, Stefano Tosso, exigió que Phillips Butters que se rectifique en la información y que también exprese sus disculpas públicamente al brindar datos inexistente que afecta a sus familiares.

“Lo invito, apelando a una humildad y decencia que espero tenga,pida disculpas en primer lugar a mi padre, y luego a todos los que lo amamos”, expresó al parecer muy enojado.

Antes de terminar este post, Tosso recordó con mucha alegría a su padre, e incluso destacó todo lo bueno que le enseño, es por eso que se muestra tan incómodo con los comentarios vertidos por el periodista.

“Muchas cosas me enseñó mi padre, pero hay una en particular que grabó casi a fuego en mí y es la disciplina y el amor al trabajo, en nuestro caso al arte, eso que ambos heredamos y por mutuo propio decidimos amar y atesorar. No tengo registro de mi padre de vacaciones, creo que nunca las tuvo, porque para él no había nada más placentero que estar actuando, dirigiendo, creando…trabajando”, indicó.

