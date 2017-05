El Reventonazo de la Chola: Karla Tarazona le hizo esta aclaración a Christian Domínguez

Karla Tarazona por segunda vez se presentó en ‘El Reventonazo de la chola’ para aclarar a Christian Domínguez sobre sus declaraciones, las que él aduce lo dejó como un mal padre.

“La semana pasada aclaré algunas cositas, pero creo que para algunos no les fue muy beneficioso el que se aclarará ciertas cosas. A veces uno quisiera tener una familia, pero por circunstancias de la vida nos tocó así. Él dice que deje de facturar a costas de él, pero yo no solo facturó, también tengo mi línea de ropa, tengo grabación de un programa que pronto va a salir por Willax y con toda esa plata llevaré a mis hijos a Disney. Gracias a Dios me han firmado las autorizaciones, ellos saben que me los llevo porque esos permisos están con una fecha de ida y de regreso”, contó Karla en ‘El Reventonazo de la chola’.

La exmodelo también aclaró que nunca se refirió a Christian de ser mal padre. “Siempre he dicho que Cristian es una persona responsable, nunca a mi hijo y a mis hijos les ha hecho faltar algo. Él no tuvo criterio para hacer algunas cosas, sí, que fue desatinado, sí. Esto comienza porque hace dos semanas Valentino se enfermó, y yo estuve en la clínica. Ese día yo sabía que tenía trabajo y por eso no pudo estar ahí, pero a la semana sacan un video y fotos en una discoteca hasta altas horas del domingo, y el día sábado estuvo en un matrimonio. Si a mí me preguntan por eso obvio que voy a decir que es desatinado. Yo no salí a decir, fue la gente que sacó la foto, yo en ningún momento he dicho que es un buen o mal padre”.

Asimismo, la chola Chabuca le pregunto a qué se refiere Christian cuando dice que saldrá a decir porque se terminó su relación, a lo cual Karla respondió, “Me gustaría que salga a hablar y diga a qué se refiere. No sé porque él sale a decir eso si en ningún momento los he mencionado, ni siquiera a mi propia familia lo he hecho”.

¿Llevarías una relación cordial con Christian?, le preguntó en otro momento la conductora y ella respondió así: “Yo creo que sí, con el tiempo se puede dar una buena relación, como la de Leonard que no es una relación perfecta, pero es una relación más cordial con el padre de mis hijos mayores”.

Karla tampoco quiso pasar por alto las declaraciones de Isabel Acevedo quien aseguró que nunca saldría a facturar ni llorar en televisión.

“Ella no tiene vela en este entierro, dice que se mantiene al margen, pero el miércoles y jueves ha estado declarando muy bien, incluso ella dijo que jamás saldría llorando en un programa de televisión, y que ella no necesita un banner para facturar. Todos hemos visto como ella se ha parado en una peluquería para promocionar un banner como ella promociona sus fajas, su gimnasio y muchísimas cosas y eso está bien porque cada uno sabe cómo trabaja. Que no se sentaría a llorar, a mí no me da vergüenza sentarme en un programa y llorar, porque lloré por mi hijo, porque me emocionó al hablar de mi hijo. Quizás ella, algún día cuando tenga sus hijos, le va a emocionar hablar de ellos”, dijo la expareja del cantante cumbiandero.

‘El Reventonazo de la chola” celebraron el día de la madre y sorprendieron a Karla con unas lindas palabras de Leonard León. “A pesar de los problemas que hemos tenido durante nuestra relación, ahora llevamos una buena relación como papás. Creo que ahora vamos a pensar más en nuestros hijos y los errores que hemos cometido juntos están en el pasado, ahora soloa subsanarlos y pensar más que todo en ellos que necesitan nuestro amor. Karla deseo que el domingo la pase un lindo día y que te vaya muy bien. Es una mamá muy dedicada, que mis hijos estén muy bien, eso tengo que agradecerle”.