Renzo Costa volvió a romper el corazón de Brunella Horna tras tomar radical decisión

¡Todo terminó! El empresario Renzo Costa, al parecer quiere dar vuelta a la página y olvidar por completo a su expareja Brunella Horna, pues decidió bloquearla de sus redes sociales a la ‘rubia’.

En una entrevista con el programa ‘Espectáculos’, la modelo y empresaria Brunella Horna reveló que Renzo Costa la bloqueó y borró todas las fotos que tenía junto a ella en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo quería ver los videos que Renzo Costa publicó, pero no podía. Ahí me di cuenta que me había bloqueado”, contó la popular ‘wawita’ notoriamente afectada a dicho espacio televisivo.

Brunella Horna sostuvo que no le sorprendió que el empresario la bloquera,sin embargo, no dudó en calificar su actitud como una ‘niñería’. “Yo no las he borrado, formó parte de mi vida, me parece una niñería hacer eso”, expresó la modelo.

Una publicación compartida de Brunella Horna Ropa (@brunellahorna) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 11:32 PDT

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia