Renzo Costa no se calló nada cuando fue consultado por su ex Brunella Horna.

18 de mayo del 2017 - 18:18

Renzo Costa: "Brunella Horna debería estar con alguien que la tome en serio"

Renzo Costa se reunió con Sully Saenz para En boca de todos y habló de Brunella Horna, Paolo Guerrero y hasta de Alondra García Miró.

“Me gustaría que Brunella, sea con Paolo (Guerrero) o con quien sea, esté con alguien que la tome en serio”, dijo el empresario sobre las especulaciones de un posible romance entre la rubia y el futbolista.

“No creo que Paolo quiera tener una relación con alguien ahorita. Además, Alondra es una chica seria… como que la valla es muy alta”, agregó.

Por último, dejó en claro que Brunella Horna ya forma parte de su pasado. “Lo que haga yo o lo que haga ella no tiene por qué estar mal porque cada uno ya está soltero y la verdad no me interesa mucho”, sostuvo Renzo Costa.