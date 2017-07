Rebeca Escribens se retracta tras recibir insultos por comentario sobre Korina Rivadeneira

Rebeca Escribens, conductora del bloque de espectáculos del noticiero “Primera Edición”, tras asegurar que el Perú quiere que Korina Rivadeneira se quede en nuestro país fue criticada por muchos.

Por ello usó sus redes sociales para rectificarse y asegurar que había “generalizado equivocadamente” al decir que “todo el Perú” quiere que la esposa de Mario Hart se quede en nuestro país.

Asimismo, explico que el apoyo que le brinda a la “guerrera” es el mismo que le ofrece a cualquiera de sus compatriotas por la situación que atraviesa su país.

“¡Asuuuuu cuántos mensajes! Gracias a todos lo que me escribieron respetuosamente. Es verdad, generalice equivocadamente, no todos piensan igual. Cuando dije “todo” lo hice en sentido figurado, para decir “mucha gente”, de hecho, no puedo saber qué piensan más de 30 millones de peruanos… Esa no era la idea, claramente. Mi solidaridad con ella, así como cualquier venezolano que este por aquí, es básicamente por la situación que atraviesa ese país. Mi deseo de que se quede se refiere a si se cumplan las leyes, según se pronuncie la justicia. ¡Buenas noches!”, fue el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram