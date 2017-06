Rebeca Escribens se desató bailando el "totó" en programa en vivo ¡Qué movimientos!

¡Se desató! Rebeca Escribens es una de las conductoras de televisión más queridas de nuestro país, tiene acostumbrado a su público a sorprenderlos con su peculiares ocurrencias o comentarios.

Esta vez, la conductora del bloque de espectáculos de América Televisión, tras volver de una nota, donde presentaron a Yahaira Plasencia bailando el totó, se atrevió a demostrarles a sus compañeros que ella también sabe cómo moverse.

“Yo también puedo, lo repito Luchito pa ti”, dijo Rebeca Escribens y se puso a bailar entre las risas de sus compañeros en el set del programa y al terminar señaló que el pantalón se le había roto.

Rebeca se caracteriza por siempre decir lo que pienso. Recientemente criticó que Yahaira Plasencia haya negado que usó una frase conocida de Rosángela Espinoza y le pidió a la salsera que se más frontal.

“Ay, por favor no vengan con hipocrecía. ‘No, fue sin querer’ lo hiciste apropósito hijita, sé más frontal por amor a Cristo. Yo no soy cizañera, soy venenosa…mentira, no soy así”, dijo la presentadora.

Rebeca Escribens no se guardó nada y le dijo de todo a Yahaira Plasencia tras su polémica presentación en “Esto es Guerra”. (Video: América TV)