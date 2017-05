16 de mayo del 2017 - 10:19

Rebeca Escribens se burló así de Rosángela Espinoza

Fiel a su estilo, la conductora Rebeca Escribens bromeó con una frase que soltó Rosángela Espinoza a Mario Irivarren. “No me empujes que no te he dado confianza”, fue lo que le gritó la integrante de Esto es Guerra a su compañero.

Ante ello, Rebeca Escribens no dudó en bromear y burlarse de la joven de esta manera. Mira el video aquí.