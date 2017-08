Rebeca Escribens llora de emoción al anunciar el triunfo de Brenda Carvalho en El Gran Show

Brenda Carvalho se coronó como la flamante ganadora de la copa de El Gran Show y se llevó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Baile, la bailarina es tan querida que, Rebeca Escribens no pudo contener las lágrimas al hablar de su triunfo.

Rebeca presentó un informe donde la brasilera habló de los duros momentos que vivió para poder coronarse como la ganadora de esta temporada del programa de Gisela Valcárcel.

“Soy campeona y bien peruana. ¡Soy campeona caraj! He pasado de todo. Vengo de una lesión gravísima, me fracturé el dedo. Mira el tamaño del dedo. No dije nada. Me quedé callada, me aguanté y dije: ‘voy a sacarme la mugre’. Horas y horas de dedicación, de persistencia, de búsqueda, de todo. Espectacular”, dijo Brenda Carvalho.

Asimismo, Julinho, su pareja, habló de la entrega que tuvo Brenda y confesó que muchas veces no dormía. “Ahora sí puedo decirlo en televisión: Brenda todos los días dormía 4, 5 de la mañana. Se mató para traer la copa a la casa. Conversó conmigo y me dijo: “estoy preocupada” y yo le dije: “Esa copa es tuya” El esfuerzo siempre tiene que tener una recompensa. Ya está. Cargó su copa. Llévala a la casa y vamos a disfrutarla”, manifestó.

Al terminar la nota, Rebeca Escribens no pudo evitar derramar algunas lágrimas y manifestó que eran porque las palabras de Brenda Carvalho terminaron emocionándola. “Ay me he emocionado con ‘la Brenda’. Bien merecido. Me has hecho llorar Brendita, de verdad que sí”, dijo la conductora de América Espectáculos.