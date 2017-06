Rebeca Escribens le da tremenda lección de vida a Yahaira Plasencia

El pasado 07 de junio fue el estreno de la nueva temporada de Esto es Guerra y todos los rumores terminaron siendo ciertos. Resulta que Yahaira Plasencia fue uno de los jales bombas y como se esperaba mandó una que otra indirecta a Rosángela Espinoza.

“Ante todo buenas noches”, dijo Yahaira Plasencia luego de ser presentada en “Esto es Guerra”. ¿Cuál es el problema? Pues, esta frase siempre la dice Rosángela Espinoza antes de dirigirse al público, motivo por el que todos los participantes y conductores lo tomaron como un mensaje a la ‘chica selfie’.

Al finalizar “Esto es Guerra”, Yahaira Plasencia habló con la prensa y manifestó que nunca quiso enviarle una indirecta a Rosángela Espinoza, quien le pidió a la ‘reina del totó’ que no utilice esa frase puesto que le pertenece.

“América Espectáculos” fue el programa encargado de brindar estas imágenes y al finalizar la nota, Rebeca Escribens decidió enviarle un mensaje a Yahaira Plasencia. “Ay, por favor no vengan con hipocrecía. ‘No, fue sin querer’ lo hiciste apropósito hijita, sé más frontal por amor a Cristo. Yo no soy cizañera, soy venenosa…mentira, no soy así”, dijo la presentadora.