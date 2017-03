Rebeca Escribens opinó sobre el regreso de Fiorella Rodríguez a la conducción

Rebeca Escribens fue consultada por la prensa sobre cómo se siente tras competir con su amiga Fiorella Rodríguez por el rating. La conductora de América Espectáculos sostuvo que llevará una competencia sana con la popular ‘amistad’.

“Si ella aceptó (trabajar con Magaly) es porque se siente cómoda y está bien. Fiorella es una mujer inteligente sabe lo que hace. De hecho, dejó el bloque (de América Espectáculos) bien parado, lo condujó más de 10 años. La flaca sabe dónde pisa”, declaró la actriz al diario Ojo.

Rebeca evitó dar una opinión sobre el desenvolviendo de Magaly Medina en la conducción del noticiero 90 Matinal. “No sé de qué me hablan, Magaly es una mujer polémica. No la he visto, no puedo tener una percepción de su trabajo ahora como conductora de las noticias del día porque no la veo porque competimos”

En otro momento la conductora de TV dejó un mensaje a todas las mujeres peruana. ““Que tomen sus vidas, que las agarren por las astas así como al toro y que las conduzcan ellas, que no dejen que nadie más se intervenga en sus decisiones y que sean valientes. Que estudien muchísimo que se preparen desde muy pequeñas. La mujer independiente en todo el sentido de la palabra emocional, económica, profesionalmente es muy capaz de decidir su futuro”, finalizó.

