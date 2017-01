Ráfaga: vocalista opina sobre polémicos audios de Julieta Rodríguez

Rodrigo Tapari, vocalista de la agrupación Ráfaga, habló sobre la polémica en la que se vio envuelta su compatriota Julieta Rodriguez, tras la difusión de unos audios donde se le escucha decir fuertes calificativos a los peruanos.

El cantante sostuvo que los ataques no son justificados en ninguna parte y destacó el cariño que le tiene su agrupación a los peruanos. “No la conozco, no sé quién es. Lo único que puedo decir es que nosotros guardamos el más grande cariño y respeto por el público peruano, ataques e insultos no están nada bien de ninguna parte. De mi parte y del grupo tratamos siempre de respetar a todos”, declaró el cantante al diario Ojo.

Por otra parte, confesó sentirse satisfecho por con lo realizado durante el año 2016. “Realmente el año que se fue nos dio muchas satisfacciones y tenemos toda la confianza que así seguirá siendo. Acabamos de lanzar nuestro nuevo tema y ojalá sea del agrado del público”, añadió Rodrigo Tapari.