Rafael Cardozo: esto es lo que dijo sobre la relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga

Rafael Cardozo opinó sobre la supuesta ruptura entre Nicola Porcella y Angie Arizaga. Además, sacó cara por Mario Hart tras pelearse con Krayg Peña.

“Yo apuesto todo el dinero que deseen, pongo las manos al fuego que Nicola y Angie siguen juntos, ellos no han terminado, pueden haber tenido problemas como ocurre en cualquier pareja pero siguen juntos”, comentó Rafael Cardozo, quien aclaró que su amigo tiene derecho a salir con sus amigos.

Respecto al enfrentamiento entre Krayg Peña y Mario Hart, quienes casi llegan a las manos en pleno programa de Esto es Guerra, Rafael Cardozo lamentó lo sucedido.

“Vi lo que sucedió entre ellos hace unos días, son cosas que no deben suceder porque uno va a competir, a pelear por su equipo, en salir ganadores pero no en pelear por cosas personales. Ahora ver a Krayg grabarse cantando la canción de Mario se nota que lo está incando, lo está provocando y espero que Mario no caiga en ese juego”, señaló.

“Espero que las cosas entre ellos se solucionen y dejen a un lado las rencillas”, acotó Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo brindó estas declaraciones tras apadrinar el segundo de su novia Cachaza en Los Olivos: “Luis and Luis by Cachaza”.