Jueves 05 de enero del 2017 - 10:16

Rafael Cardozo contó detalles sobre la fiesta de Paolo Guerrero

52 Reproducciones

Rafael Cardozo fue uno de los invitados exclusivos a la fiesta que organizó Paolo Guerrero por su cumpleaños y Año Nuevo. El exguerrero se animó a contar algunos detalles del tan comentado evento.

Rafael Cardozo manifestó que la modelo Alondra García Miró no estuvo en la reunión, pero aseguró que no sabe con certeza si la relación del futbolista con la modelo llegó a su fin. “No pregunté, no tengo ese nivel de amistad con él. Si no pasaron juntos, es porque algo hay. Él solo quería disfrutar con amigos”.