¿Qué dijo Michelle Soifer sobre imágenes donde se ve a Erick besando a otras mujeres?

Michelle Soifer se refirió a las recientemente imágenes que vienen circulando en los medios donde se ve a Erick Sabater besando a otras mujeres. La modelo aseguró que su expareja tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera.

“Él puede hacer lo que quiera, total está soltero. Yo también, no sé por qué creen que hay problemas o celos, nada que ver, cada uno es libre de ir donde quiera y con quien quiera”, acotó.

Asimismo, Michelle Soifer aseguró que no ha cerrado las puertas al amor. “Claro que me quiero dar una nueva oportunidad, ya deseo volver a enamorarme. Si llega un amor, bienvenido sea, y, si es uno como Brad Pitt, mejor todavía”, sostuvo la ex guerrera ante las cámaras de América Espectáculos.

La popular Michelle Soifer dijo esto sobre imágenes de Erick Sabater. (Video: América TV)