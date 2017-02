Premio Bafta: ¿Emma Stone se reconcilió con Andrew Garfield?

Emma Stone se presentó en el Royal Albert Hall de Londres donde se llevó acabo los premios de cine más importantes de Gran Bretaña: los Bafta. En este evento la protagonista de “La La Land” se reencontró con su expareja, Andrew Garfield.

Emma Stone y Andrew Garfield fueron captados cuando se unieron en un interminable y tierno abrazo, esto generó que se especule que la expareja estaría pensando en retomar su romance.

FINALLY!

New picture of #AndrewGarfield and #EmmaStone share sweet embrace after bumping into each other at pre-BAFTA party (Feb. 11) pic.twitter.com/5MFDIvg44W