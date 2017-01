Playboy Ania Gadea aseguró que Tilsa Lozano nunca fue ‘conejita’

¡Una nueva enemiga para Tilsa Lozano! Ania Gadea, la peruana que actualmente pertenece a Playboy México, aseguró que la ‘Vengadora’ nunca fue ‘conejita’.

Así es, en una reciente entrevista para el programa ‘Domingo al día’, Ania Gadea reveló que Tilsa Lozano nunca apareció en la famosa revista de Playboy. “Tilsa no es ‘conejita’. Es una chica que salió en una publicación, pero hay que ser realistas. Es como tu chica de ‘Domingo al Día’, como una chica X. Algo así fue Tilsa para Playboy. Ella no salió en la revista, si no sales en la revista no eres ‘conejita’”, dijo la peruana con gran éxito en México.

“Hizo un video, nosotras también hacemos producciones y a veces jalan a otras chicas que no son ‘conejitas’, solo modelos. Lo que Tilsa tuvo a su favor es que tenía prensa. Tilsa ya tenía una carrera antes de Playboy, ya era una modelo escandalosa”, añadió Ania Gadea.

Por otro lado, Ania Gadea se mostró en desacuerdo con el modelaje en el Perú porque es común que las modelos estén vinculadas a los escándalos, pese a que ella protagonizó un video comprometedor con Aída Martínez y la puso en el ojo de la tormenta.