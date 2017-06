Pensión Soto: Tatiana Astengo y su opinión sobre la salida de Nataniel Sánchez

¡Lo contó todo! Tatiana Astengo, protagonista de la serie Pensión Soto, opinó sobre la repentina salida de su compañera Nataniel Sanchéz, quien decidió alejarse de la ficción para realizar proyectos laborales que aún tiene pendiente.

Pese a considerar que Nataniel Sánchez es la única que debe hablar sobre su salida de “Pensión Soto”, Tatiana Astengo manifestó que uno de los principales motivo de su alejamiento forman parte de compromisos teatrales.

“Tengo entendido que estaba comprometida desde antes en obras de teatro. La quiero mucho, es una niña muy talentosa, no se queda callada. Me parece que quiere un respiro”, dijo Tatiana Astengo en una entrevista con el portal El Comercio.

Asimismo, la destacada actriz manifestó que los elencos actorales funcionan como una familia; es decir, con altas y bajas. “Son como una familia, a veces hay cosas que no se pueden manejar o demoran, es todo un proceso. Yo también soy complicada, me gustan las cosas bien hechas, me gusta la gente profesional”, agregó.