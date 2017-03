¿Peluchín sufre por el ráting? Santi Lesmes le dijo todo esto

Santi Lesmes, panelista del programa “Cuéntamelo Todo”, lanzó duros comentario contra Rodrigo González ‘Peluchín’. Así es, el español aseguró que el conductor de “Amor, amor, amor” está sufriendo por el ráting de su espacio televisivo.

“Rodrigo tiene un problema porque este año las cosas no le están yendo como él quería. Ya no tiene primicias como las tenía años atrás, está sufriendo un bajón. Más bien, debería dar gracias a ‘Cuéntamelo todo’, de donde rebotan las primicias para tener contenido. Lo veo algo nervioso, como que está cayendo en la desesperación porque las cifras no lo acompañan. Pero así es la televisión, se sube y se baja, hay que tener siempre humildad”, señaló Santi Lesmes.

Pero eso no es todo, el español tildó de “frustrado” a ‘Peluchín’. “El otro día estuve de invitado en el programa ‘En boca de todos’, y nos iba bien en las cifras del minuto a minuto con 10 puntos de rating y ellos (‘Amor, amor, amor’), apenas con 6 puntos. Creo que eso (rating) lo debe haber frustrado un poco”, finalizó.