Peluchín: Sofía Franco le dedicó emotivas palabras y él la desenmascaró

Hace unos días, Sofía Franco sorprendió a todos los televidentes al enviarle unas emotivas palabras a Rodrigo González ‘Peluchín’, con quien trabajó en el programa “Amor, amor, amor”. Así es, la rubia fue entrevistada en “Día D” y señaló que lo recordaba con cariño.

Estas palabras no fueron del agrado de ‘Peluchín’, quien usó su cuenta de Facebook para dedicarle un extenso mensaje. “Sofia Franco o la gringa como yo le decía, dice que el peor problema fue competir conmigo pero que a pesar de eso me guarda cariño ¡vaya generosidad la suya que anda de perdonavidas conmigo!”, se puede leer en el primer párrafo del texto.

“Para mí eso no era ningún problema, cada uno tiene que sacar adelante su trabajo. Esta foto tomada en mi casa ( donde solo entra la gente de mi absoluta confianza y cariño. Familia y amigos) mientras competíamos, demuestra que podía separar sin problemas ese tema. El alejamiento se debe a que permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú si tienes claro como son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto más a tu ahora ex programa”, agregó el conductor de “Amor, amor, amor”.

Asimismo, ‘Peluchín’ reveló que llamó a Sofía Franco para conversar en privado sobre un asunto personal entre ellos. “Lo hiciste además después de recibir una llamada mía para alertarte en un tema que te perjudicaba que lo dejaré en la privacidad de esa conversación y que jamás lo publiqué en mi programa. La falta de lealtad si es un problema para mí. Difícilmente la olvido aunque la perdone”, sostuvo.

Pero eso no es todo, Rodrigo González tildó de mentirosa a Sofía Franco. “No es el rating que ese llega solo gracias a la complicidad con mi gente y con toda la Lavanderia televisiva en contra de la cual eres parte ahora. No aproveches la prensa para tu nuevo programa mintiendo, pensando que como estoy de vacaciones lo harás impunemente y yo no diré nada. Si valoras la amistad hubieses usado mi numero personal de teléfono el cual sabes de más. Suerte en este nuevo reto y suerte la tuya que dices todos tenemos ‘muchos amigos’, yo no, fíjate. Y menos en la televisión. Los prefiero pocos, reales y leales, pero sobretodo, lejos de ella”, finalizó.