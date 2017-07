Peluchín se pronuncia sobre Flavia Laos y su amenaza de demanda

Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, conductores de ‘Amor, amor amor’, hablaron sobre los polémicos audios donde la joven la actriz Flavia Laos dice una frase racista y reconocieron que no hay pruebas para señalar que es ella.

“Aída Martínez dice que ella ya le ha escuchado hablar así que, gente cercana dice que ella ya se ha expresado así, sin importarle quién este adelante y le adjudica que ella es la de la voz de ese audio”, dijo Rodrigo González.

“La voz, personalmente… creo que sí es de ella, pero ella dice que no es su voz, y nosotros no tenemos cómo comprobar si es o no su voz, más que su palabra y el criterio de cada uno”, señaló Mitre.

Es así como los conductores retrocedieron de esta manera luego que la protagonista de “Ven, baila quinceañera” les enviará una carta notarial por aludirla como racista.