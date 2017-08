Peluchín reveló por qué no eligieron a Milett Figueroa para protagonizar “Colorina”

¡Lo dijo todo! Rodrigo González, en la reciente edición de Amor, Amor, Amor se animó a revelar el verdadero motivo por el que Michelle Alexander descartó a Milett Figueroa como la protagonista de “Colorina”.

Según contó Peluchín, los directivos de América Televisión decidieron cambiar a Milett Figueroa por la imagen que tiene la actriz en nuestro país.

“Cuando les dijeron a las personas que toman las decisiones, a los meros, meros. Dijeron ‘qué Milett Figueroa como protagonista, no, mira está bien que quiera progresar, valoramos que se esfuerce, tiene su talento, pero si yo pongo a Milett como protagonista no tiene ningún pasado que la respalde. Segundo, los auspiciadores. No llámate a otro con otro tipo de imagen’” manifestó el conductor de Latina.

“Lucía Méndez no es que tampoco haya sido una santa y no haya tenido historia ni pasado”, manifestó Gigi Mitre.