Peluchín reveló cuánto ganan los chicos “reality”

Rodrigo González, el polémico conductor de televisión en su programa se refirió a las supuestas cifras exorbitantes que ganan los “chicos reality”.

“Hay tres que ganan algo como entre 8 mil y 10 mil dólares que es el mejor pagado”, señaló el conductor de “Amor, amor, amor” durante la emisión del programa del pasado 1 de junio.

El polémico Peluchín sostuvo que tanto los “guerreros” como “combatientes” tienen mejores ingresos económicos por aparecer en eventos y la publicidad que hacen durante su presentación en los programas de espectáculos.

“Con los descuentos, el sueldo que es la mitad de lo que paga la competencia, las suspensiones… (con todo eso) no viven”, señaló González.

Asimismo, el conductor de televisión aseguró que cuando los chicos de reality son suspendidos no les pagan. “No solamente no hay sueldos, sino que no les pagan cuando no van, si los suspenden no reciben dinero hasta que los vuelvan a llamar. Ellos ganan por este tipo de cosas (escándalos)”, añadió ‘Peluchín’.