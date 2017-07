“Peluchín” marca su distancia con Karen Schwarz y se reafirma en sus críticas

Rodrigo González, el conductor del programa “Amor, Amor, Amor”, no tuvo reparo alguno en reafirmarse en las cítricas que alguna vez le hizo a Karen Schwarz y aseguró no arrepentirse de nada de lo que dijo en televisión.

“¿Sigues pensando que es una mosca muerta? Yo todo lo que he dicho en pantallas ha sido de corazón, mis cómplices son los televidentes de ‘Amor, Amor, Amor’. Lo que pienso, lo ratifico y lo pensaré hasta el día que me muera”, estás declaraciones la brindó en medio en medio de la campaña que acaba de lanzar Latina, “Nos hacemos cargo”.

Peluchín manifestó que dentro de sus planes no está intentar acercarse a Karen Schwarz. “En mis planes solo está cada día hacer un mejor programa, mejor profesional, mejor hijo, mejor novio. Esos son los planes que a mí me importan. “¿Ves el programa de Karen?” No me generes un tipo de situación en un momento que no viene al caso”, precisó.