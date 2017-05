Peluchín le envía este mensaje a Ike Parodi tras agresión a su reportero

Durante la emisión de Amor, amor, amor, Rodrigo González le envió un furibundo mensaje a Flavia Laos y en especial a Ike Parodi, quienes se encuentran involucrados en la agresión que sufrió uno de los reporteros de su programa de espectáculos.

“Son mocosos que no están acostumbrados a manejar esta fama que les llega de un momento para otro. Creen que la popularidad viene acompañado solo de lo que ellos quieren mostrarnos. Cuando uno es personaje público debes mantener un comportamiento parejo”, dijo Peluchín en Amor, amor, amor.

“Todo el mundo te conoce porque eres el hermano del ‘Pato’, porque a ti no te conoce nadie más que por eso o por haber protagonizado un episodio escandaloso en la vía pública. Nosotros ponemos las cosas como ocurren, si no te gusta te cuidas, te amarras y te aguantas. Puedes aclararlo o no, lo que no puedes es mandar matones a agredir a personas que hacen su trabajo y no se lo vamos a permitir ni a ti ni a nadie”, añadió el conductor.

Como se sabe, el programa Amor, amor, amor emitió un informe en el que uno de sus reporteros es agredido por un cuidador de autos de la discoteca donde se encontraba Flavia Laos con unos amigos. En las imágenes también se puede ver que Ike Parodi conversa con el agresor poco antes del incidente.