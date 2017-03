Peluchín le aclara a Tilsa Lozano que no son amigos

Rodrigo González, conductor del programa Amor, Amor, Amor, luego de presentar una nota donde se referían a la supuesta separación entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, aprovechó para aclararle al público y a Tilsa Lozano que no son amigos.

“Yo quiero dejar esto bien claro. A mí también mucha gente me dice: “Lo que pasa Rodrigo es que Tilsa no está acostumbrada a que tú le preguntes algo incómodo porque es tu amiga”. Entonces yo me quedo con el teléfono en la mano y digo: “¿De dónde saca la gente que Tilsa Lozano es mi amiga?“”, dijo.

Asimismo, reveló que con la ‘exconejita’ solo han compartido algunos momentos y todos han sido por cuestiones labores. Agregó que, solo en la televisión tiene a tres amigas y son: Gigi, Magaly y María Pía Copello.

“Ella me contó del ‘Loco’ Vargas en una fiesta. En mi vida la había visto. Yo estaba contigo (Gigi Mitre) y Magaly (Medina). Se me acerca Tilsa y me dice: “Yo creo que Magaly no lo va entender, pero tú sí”. Yo estaba emocionalmente golpeado, mi padre había fallecido hace dos meses creo. Viene me dice yo la estoy pasando mal y estoy enamorada. La escuché nada más. Una vez fui a su casa de playa porque ella me invitó. Renzo (productor de Amor, Amor, Amor) me dijo que vaya para ver si ella me daba una primicia de la hija porque no había fotos. Pero luego de eso nunca más la volví a ver. No hablo con ella por teléfono… No tengo ninguna amistad con ella. Soy amiga de Gigi, Magaly y María Pía Copello”, sostuvo.

¿Por qué hizo esta aclaración Peluchín? (Video: Latina)

