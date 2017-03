Peluchín: esto dijo la popular ‘Carlota’ sobre competir con ‘Amor, Amor, Amor’

Carlos Vílchez más conocido como la ‘Carlota’ habló sobre el buen momento que atraviesa el programa ‘En Boca de Todos’, el que conduce junto a Maju Mantilla, Alexandra Horler y Ricardo Rondón.

Carlos Vílchez dijo que es consciente que desde que empezó ‘En Boca de Todos’ en más de una ocasión han superado en el rating a ‘Amor, Amor, Amor’, pero eso es algo que no le preocupa.

“Yo me siento bien de trabajar al lado de Maju y Alessandra. Nos llevamos muy bien, pero a Ricardo a veces le quiero cerrar la boca por espeso (risas). ¿Si me preocupa el rating? No, nunca estoy pendiente de esas cosas. Para mí no es lo importante, pero sí sé que le hemos ganado muchas veces a la competencia”, expresó al diario Ojo.

El cómico sostuvo que no tiene ningún problema con Rodrigo González, por el contrario, le envió sus buenos deseos.

“Me cae bien, en alguna oportunidad hemos compartido un trabajo. No tengo nada contra él, ni con Gigi (Mitre). Al contrario, son buenos en lo que hacen, desde acá les mando mis saludos. Qué les vaya bien. El hecho que compitamos no quiere decir que me caiga mal o esté peleado con ellos”, indicó.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia