Peluchín arremete contra la ‘Mamacha’ ¡Sin clemencia!

Rodrigo González, el polémico conductor de Amor, Amor, Amor, usó su espacio para referirse a la situación legal que lleva con la popular ‘Mamacha’, lejos de rectificarse la volvió a criticar.

Esto sucedió cuando el conductor de Latina comentaba la salida de Cathy Sáenz de Esto es Guerra para ahora convertirse en la nueva productora de Combate.

“Dicen que Cathy Saénz es ahora productora de Combate, se la han prestado o cómo es eso. Igual ella me detesta porque como ya no sabe cómo conseguir motivos para silenciarme por lo que pasó con su padre, que hasta ahora se le debe caer la cara de vergüenza. Entonces ella aprovecha este tipo de cosas y celebra antes de tiempo”, dijo Peluchín.

Rodrigo González le recordó a Cathy Sáenz que su comportamiento no fue el mejor durante su estadía en América Televisión y le pidió que no celebre antes de tiempo.

“Hasta ahora no había hablado de eso, pero es algo que me gustaría decir porque también en su momento yo dije y es algo que salió en su denuncia. Que Cathy Sáenz escudada en su personaje de la Mamacha hacía cosas o daba situaciones y besaba a los participantes que se notaba que no la pasaban muy bien. Y hoy yo me preguntaría si aquí viniera un personaje que hiciera lo mismo que ella. Qué diría la gente que es acoso, pero como ella pobrecita, nadie puede decirle nada, cree que todo el mundo debe de apoyarla, y no celebres antes de tiempo”, aclaró Rodrigo, quien dijo que ella sabe muy bien cuáles son verdades.

Peluchín subrayó que no tiene planeado disculparse con ella de ninguna forma. “Yo no me arrepiento de nada, en cuanto información mal corroborada sí, pero en cada palabra de lo que pienso de ti que ha salido de mi boca me ratifico un millón de veces”, sostuvo el conductor de Amor, Amor, Amor.

Peluchín dice lo impensado sobre juicio con ‘Mamacha’ (Foto: USI )

