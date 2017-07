De esta manera Pelo Madueño respondió a quienes criticaron su presentación en Palacio

¡No se quedó callado! El músico peruano Pelo Madueño se pronunció en Twitter luego que distintos usuarios criticaron su presentación en Palacio de Gobierno por Fiestas Patrias.

Fiel a su estilo, el músico peruano compartió tres videos donde interpreta el tema ‘Una sola fuerza es el Perú, restando importancia a los comentarios negativos de su presentación por Fiestas Patrias.

“Comienza la saga #lacantodondequiera . Aquí en la catedral (no me abrieron, afuera no más) #unasolafuerza”, fue la descripción que acompañó a uno de sus irónicos videos.

En otros videos podemos ver a Pelo Madueño cantando la misma canción en la ducha de su casa y hasta en la Fiscalía.

El ácido comentario de Beto Ortíz hacia Pelo Madueño