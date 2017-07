Pedro Suárez Vértiz sorprende a fans por su nueva apariencia

Pedro Suárez Vértiz reapareció en la portada de la revista Somos, la que saldrá a la venta este sábado 21 de julio, en esta edición el reconocido cantante peruano pide que el Estado apruebe el uso medicinal de la marihuana en nuestro país.

Pero lo que ha llamado la atención de sus fanáticos es la nueva apariencia que luce el intérprete de “Sé que todo ha acabado ya”, pues se le ve más delgado y con un semblante distinto al que nos ha tenido acostumbrado.

“Pedrito se le ve super cambiado, pero no importa porque siempre su música suena igual de paja. Grande flaco”, “Te admiro Pedro me has hecho interesarme más en el género que tocabas, tocas y tocaras”, “Es imposible dejar de escuchar una canción tuya Pedro Suárez, aparte de saber todas tus canciones y cada una de ella la letra… eres increíble cantante fuerza y pa’ lante”, son algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos en redes sociales.

Pedro Suárez explicó que personas con problemas neurológicos como él necesitan el aceite de cannabis urgente, por ello es importante su legalización. “Quisiera que lo legalicen. Los que sufrimos problemas neurológicos lo necesitamos con urgencia”, dice el músico, afectado desde hace 10 años por un extraño síndrome neuromuscular.