24 de abril del 2017 - 20:33

Paula Arias sobre Yahaira Plasencia: "No la extrañé"

Si bien Yahaira Plasencia y Paula Arias hicieron las paces en Esto es Guerra, la líder de Son Tentación sorprendió a todos cuando le consultaron si había extrañado a la ‘reina del totó’ en todo este tiempo que estuvieron enfrentadas.

“Siempre me quedé con los buenos momentos, pero con todo lo que pasamos no, no la extrañé. Lo que extrañaba era la niña que conocí, era como una hija grande para mí. Ella fue mi primera tentación de todas las señoritas talentosas que tengo hoy. Ella pudo sentir todo lo que le brindé en algún momento”, dijo Paula Arias.

“Yo sí, en algún momento la extrañé. Es que hemos pasado cosas muy bonitas. Ella sabe”, manifestó por su parte Yahaira Plasencia.

