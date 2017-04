Paula Arias habla de posible encuentro con Yahaira Plasencia y sorprende con revelación

Ante los rumores de que Yahaira Plasencia estaría buscando amistarse con Paula Arias con la finalidad de buscar publicidad, la líder de ‘Son Tentación’ salió al frente para aclarar todo.

“La verdad no pienso eso, ni que lo haga por prensa porque en estos momentos lo tiene y de sobra por donde pise. Siempre la están buscando o invitando a participar en algún programa o evento, por eso no creo que lo haga por publicidad porque no lo necesita. Ahora ambas estamos dispuestas en hacer las paces pero ella no me ha llamado y yo tampoco, así que no sé si eso se llegará a dar”, expresó Paula que estará el 30 de abril con la orquesta ‘Son Tentación’ en la discoteca ‘Salsa King’ de Barranco,

De lograrse el encuentro entre Paula y Yahaira, se abre la posibilidad de que la ‘Reina del totó’ regrese a ‘Son Tentación’. Al respecto, la líder de la orquesta comentó que ve remota esta posibilidad.

“Es diferente hacer las paces a que regrese a ‘Son Tentación’, eso sí es muy difícil. Aparte ella siempre quiso tener su orquesta, ser solista, ya no la veo de regreso o que este trabajando para otra agrupación”, explicó Paula Arias quien está dispuesta en cantar con Yahaira Plasencia.

