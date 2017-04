Paula Arias descarta retomar su amistad con Yahaira Plasencia

Después de aclarar todos sus problemas con Yahaira Plasencia, Paula Arias dijo sentirse tranquila, aunque dejó en claro que ve muy difícil que vuelvan a ser amigas.

“Sé que muchos han comentado que nos hemos dado el beso de Judas pero no es así, igual respeto la opinión de todos. El encuentro me pareció extraño porque estaba en el casting para la orquesta de Yahaira, pero ya cerramos esa etapa, estamos tranquilas”, dijo Paula Arias tras su encuentro con la ‘reina del totó’.

“Ya nos habíamos reunido antes por intermedio de nuestros mánagers. De mi parte y de ella no hay cruce, rabia ni cólera, ni resentimiento; eso sí, que seamos otra vez amigas como antes está bien difícil por todo lo que sucedió entre nosotras”, explicó Paula que junto a su orquesta ‘Son Tentación estará el domingo 30 de abril en discoteca ‘Salsa King’ de Barranco.

Tras la reconciliación de la lider de ‘Son Tentación’ con Yahaira Plasencia, quienes parecen no estar de acuerdo son las integrantes.

“Nosotras no vimos lo que sucedió entre ellas. En ese momento estábamos ocupadas en otras cosas, además no estábamos en el canal, llegamos justo cuando íbamos a realizar el musical. Como no lo hemos visto, ¿qué podríamos decir? Además el encuentro fue entre ellas dos, no con nosotras”, comentaron.

Asimismo, Paula Arias no descartó la posibilidad de cantar a dúo con Yahaira. “No lo hemos hablado pero tampoco sé si más adelante hagamos un dúo, no lo descarto”, sostuvo.

