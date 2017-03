Patricio Parodi y sus fotos en Instagram tras terminar con Sheyla Rojas

Patricio Parodi, integrante de Esto es Guerra, viene dando qué hablar tras anunciar que terminó oficialmente su relación con Sheyla Rojas, con quien tuvo una relación más que polémica.

Así es, Patricio Parodi volvió al fila de los solteros codiciados de la farándula nacional y sus más recientes fotografías en Instagram dan entender que el deportista no la pasa nada mal.

Tal y cual podemos ver en las redes sociales de Patricio Parodi, el “guerrero” disfruta de ir a la playa con sus amigos y asistir religiosamente al gym para ejercitarse.

Reventando esos brazos #chest #biceps #triceps universenutritionoficial underarmourperu Una publicación compartida de Patricio Parodi Costa (@patoparodi18) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 9:35 PST

Recordemos que Sheyla Rojas decidió terminar con los dimes y diretes que se han ido tejiendo sobre su relación con Patricio Parodi y la exintegrante de Esto es Guerra aclaró que sí terminó su romance con el popular “Pato” en una entrevista con Trome.

“En esta etapa de mi vida, en lo que más pienso y me preocupa es mi hijo y mi trabajo. La persona que está conmigo tendrá que respetarme. No vivo con el miedo ni pensando que si salgo del reality ya no estaré con él (Patricio Parodi). Si se da, se da. Si no, ni modo. Ahora lo que más me preocupa es mi hijo y cumplir mis metas”, declaró en la entrevista.

Y llego el dia! #vacations #couple #love #cancun Una publicación compartida de Patricio Parodi Costa (@patoparodi18) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 4:42 PST

