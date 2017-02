Viernes 03 de febrero del 2017 - 20:31

Patricio Parodi sobre Mario Hart: "Sentí que me apuñalaron por la espalda"

62 Reproducciones

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Patricio Parodi se mostró muy incómodo, un día después de que Mario Hart elija a Korina Rivadeneira y le permita a Nicola Porcella reclutarlo a las Cobras. El ‘Pato’ no tardó en expresar su malestar con el Tribunal y, en especial, con el capitán de los Leones.

“Todavía no puedo creer que tenga la camiseta de las Cobras. Sin querer faltarle el respeto a las Cobras, no me halló en el equipo. No me siento yo, el Patricio de siempre. Siento que le di una mano a Mario Hart y que me apuñalaron por la espalda. ¿Traicionado? En cierta forma sí”, dijo Patricio Parodi visiblemente triste.

“Hubiese querido que me escoja por la trayectoria que tengo con los Leones. Me siento identificado con los Leones, así como Nicola Porcella lo está con las Cobras”, añadió el excapitán de los Leones.

Sin embargo, y pese a los pedidos de Mario Hart y María Pía Copello, el Tribunal decidió que Patricio Parodi continúe en las Cobras.