Patricio Parodi a Sheyla Rojas: “No necesito la bendición de nadie”

Después de los rumores que indican que entre Patricio Parodi y Flavia Laos habría iniciado un romance. Sheyla Rojas le dio su bendición, pero esto no le habría gustado nada al “guerrero”, quien aclaro que “no necesita la bendición de nadie para hacer sus cosas”.

En entrevista con En boca de todos, Patricio Parodi dijo que no piensa responderle a la conductora, quien reveló que se distanció de su ex por “mentiras”.

“Yo voy a hablar cosas que me sumen, no voy a discutir con ella ni conversar nada. Yo no hablo de mi vida privada, si quisiera contar podría contar muchas cosas, si ella ha hablado, que te hable”, afirmó.

“Yo terminé con ella en buenos términos. Pregúntale a ella, yo no te voy a decir nada”, agregó el integrante de Esto es Guerra.