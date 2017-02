Patricio Parodi: "No quiero adelantarme en decir que Sheyla Rojas es la mujer de mi vida"

Patricio Parodi no supo confirmar si desea casarse con Sheyla Rojas, generando todo tipo de comentarios. Días después, el ‘Pato’ aclaró que vive un buen momento sentimental al lado de la rubia, pero que por ahora no está en sus planes el matrimonio.

“No es que no quiera. Obviamente en un futuro sí quisiera casarme, tener mis hijos, como cualquier persona. Simplemente no quiero adelantarme en decir que ella es la mujer de mi vida, porque no sé qué pueda pasar mañana. A Dios gracias estamos bien hasta el día de hoy, pero nunca se sabe lo que pueda pasar. Por eso me gusta vivir mi día a día, paso a paso, no adelantar nada”, dijo Patricio Parodi a América Espectáculos.

¿Matrimonio? Patricio Parodi asegura que quiere ir paso a paso con Sheyla Rojas. (Video: América TV)

Para Patricio Parodi no hay apuro, al menos esa impresión dejó el guerrero cuando fue consultado luego sobre los planes de convivencia con Sheyla.

“En un futuro sí podría ser, por ahora no estamos conviviendo. Ella está con el bebe, su tía ha venido de viaje, su madre también viene de vez en cuando, Sheyla también graba bastante. A pesar de todo nos frecuentamos bastante en nuestros ratos libres”, manifestó.

mira el antes y el después de yahaira plasencia