Patricio Parodi: esto dijo de su rompimiento con Sheyla Rojas

¡El amor acabó! Luego que Sheyla Rojas oficializó el fin de su relación con Patricio Parodi, el integrante de Esto es Guerra se pronunció en ‘América Espectáculos’.

“Ella ya habló un poco y yo confirmo que sí que no hay más relación por nuestro lado. No voy a dar más detalles y no voy hablar más del tema”, declaró Patricio Parodi.

“Simplemente no hay más relación, pero nada, le deseo todo lo mejor a ella (Sheyla Rojas). No quiero dar más detalles de mi vida privada”, agregó el “guerrero”.

Recordemos que Sheyla Rojas decidió terminar con los dimes y diretes que se han ido tejiendo sobre su relación con Patricio Parodi y la exintegrante de Esto es Guerra aclaró que sí terminó su romance con el popular “Pato” en una entrevista con Trome.

