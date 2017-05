Patricio Parodi: esto dijo de “ampay” que protagonizó con Flavia Laos

El programa Amor, Amor, Amor difundió unas imágenes donde vemos a Patricio Parodi y Flavia Laos jugueteando muy contentos.

Patricio Parodi fue consultado sobre el “ampay” y no hizo más que restar importancia y reafirmar que lo que tiene con la joven modelo es solo una bonita amistad.

“Lo que pasa cuando estás soltero y más que paro con un grupo que son mediáticos que están solteras, se me vincula, van a especular, pero ya lo he dicho más de una vez estoy soltero, tranquilo. Estamos entre amigos. No hay que explicar todo está en el video”, dijo el “guerrero” a las cámaras de América Espectáculos.

En el famoso ‘amapy’ vemos a Flavia Laos subida en la espalda de Patricio exigiéndole que le devuelva una botella de agua.